ABD Türkiye'ye teslim edeceği F-35 savaş uçaklarıyla alakalı bazı materyallerin sevkiyatını durdurma kararı aldı.
02 Nisan 2019 Salı19 Recep 1440
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ABD'den kritik Türkiye ve F-35 kararı
ABD Türkiye'ye teslim edeceği F-35 savaş uçaklarıyla alakalı bazı materyallerin sevkiyatını durdurma kararı aldı.
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