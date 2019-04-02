"17 bin oy başka partiye yazılmış"

AK Parti'den yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan vahim tabloyu ortaya koydu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un verdiği bilgiye göre; İstanbul'da henüz 309 sandığın evraklarında karşılaştırma yapılmasına rağmen, kaydırılan oy sayısının 17.410 olduğu ortaya çıktı. Bu oylar, AK Parti'ye yazılması gerekirken farklı partilere kaydırılmış.

Ali İhsan Yavuz konuyla ilgili şöyle konuştu:

Biz sistemimize ve bilgilerimize son derece güveniyoruz. Çünkü bir süredir özellikle sonuç alım sistemi üzerinden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bu sonuçları da son derece gerçekçi bir şekilde derleme toparlama şeklinde önemli bir noktadayız.

Bizdeki bilgilere baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse YSK'dan giren sonuçlar geldikçe, bizim aleyhimize dönmeye başladığını gördük. Ama sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz.

Gerçekten, bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere yer yer rastladığımızı ifade etmek istiyorum.

İstanbul'da geçersiz oy oranları çok yüksek. Hele AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha dikkat çekici.

Ama özellikle maddi hatalar ki, bunların bir kısmını İl Başkamınız öğleden önce size aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek. Ve göreceksiniz ki son derece belgeli bir şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu.

"SADECE 309 SANDIKTA YAPTIĞIMIZ KARŞILAŞTIRMADA 17 BİN 410 OY KAYDIRILDIĞINI GÖRDÜK"

Çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum. Sadece 309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmada yapılan kaydırmalar sonucunda 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır.