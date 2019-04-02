02 Nisan 2019 Salı19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 94.101 0.34
  • Altın: 228,790 0.74
  • Dolar: 5,4658 -3.02
  • Euro: 6,1247 -3.19

"17 bin oy başka partiye yazılmış"

»
"17 bin oy başka partiye yazılmış"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'sadece 309 sandıkta karşılaştırma yaptık, AK Parti'nin 17 bin 410 oyu başka partilere yazılmıştır' dedi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan vahim tabloyu ortaya koydu.
 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un verdiği bilgiye göre; İstanbul'da henüz 309 sandığın evraklarında karşılaştırma yapılmasına rağmen, kaydırılan oy sayısının 17.410 olduğu ortaya çıktı. Bu oylar, AK Parti'ye yazılması gerekirken farklı partilere kaydırılmış.

Ali İhsan Yavuz konuyla ilgili şöyle konuştu:

 

Biz sistemimize ve bilgilerimize son derece güveniyoruz. Çünkü bir süredir özellikle sonuç alım sistemi üzerinden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bu sonuçları da son derece gerçekçi bir şekilde derleme toparlama şeklinde önemli bir noktadayız.

Bizdeki bilgilere baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse YSK'dan giren sonuçlar geldikçe, bizim aleyhimize dönmeye başladığını gördük. Ama sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz.

Gerçekten, bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere yer yer rastladığımızı ifade etmek istiyorum.

İstanbul'da geçersiz oy oranları çok yüksek. Hele AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha dikkat çekici.

Ama özellikle maddi hatalar ki, bunların bir kısmını İl Başkamınız öğleden önce size aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek. Ve göreceksiniz ki son derece belgeli bir şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu.

"SADECE 309 SANDIKTA YAPTIĞIMIZ KARŞILAŞTIRMADA 17 BİN 410 OY KAYDIRILDIĞINI GÖRDÜK"

Çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum. Sadece 309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmada yapılan kaydırmalar sonucunda 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SP’den başkan seçilen adaya saldırıSP’den başkan seçilen adaya saldırıÇüngüş ilçesinde belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Seçim sonrası ilk açıklamaSeçim sonrası ilk açıklamaCumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu belirten Gökçek, buna karşın İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığını söyledi.
"17 bin oy başka partiye yazılmış""17 bin oy başka partiye yazılmış"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'sadece 309 sandıkta karşılaştırma yaptık, AK Parti'nin 17 bin 410 oyu başka partilere yazılmıştır' dedi.
"Seçim henüz sonuçlanmamıştır""Seçim henüz sonuçlanmamıştır"AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan seçim sonuçları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor!AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Tepki çeken seçim paylaşımı!Tepki çeken seçim paylaşımı!Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.
  • İstanbul Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama02 Nisan 2019 Salı 07:35
  • Meteoroloji'den uyarı geldi! Şiddetli geliyor02 Nisan 2019 Salı 07:34
  • Doğu ilinde HDP'ye soğuk duş!01 Nisan 2019 Pazartesi 16:28
  • İşte İstanbul'da ilçe ilçe geçersiz oy sayısı!01 Nisan 2019 Pazartesi 16:23
  • İstanbul el değiştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 15:22
  • AK Parti'den seçimde büyük usulsüzlük iddiası01 Nisan 2019 Pazartesi 14:37
  • Binali Yıldırım: İptal oylar sonucu değiştirebilir01 Nisan 2019 Pazartesi 14:34
  • İstanbul'un ilk başörtülü başkanı01 Nisan 2019 Pazartesi 13:06
  • Giresun Eynesil'de AK Parti'ye Rabia Naz tepkisi01 Nisan 2019 Pazartesi 12:20
  • 'Devam edeceğiz'01 Nisan 2019 Pazartesi 12:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri