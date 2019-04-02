02 Nisan 2019 Salı19 Recep 1440
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Seçim sonrası ilk açıklama

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Seçim sonrası ilk açıklama
Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu belirten Gökçek, buna karşın İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazandığını söyledi.
Seçim sonrası ilk açıklama Seçim sonrası ilk açıklama Seçim sonrası ilk açıklama

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürerken Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçek, CHP’nin Ankara ve İstanbul’da AK Parti’yi cüzi miktarda farkla geçtiğini söyledi.

Gökçek, paylaşımlarına “İstanbul’un durumu halen belli değildir. 2014 yerel seçimlerinde Ankara seçimlerine ellerinde hiçbir somut belge ve bilgi olmadan itiraz eden CHP’liler, şimdi İstanbul’da somut belgeler olmasına rağmen itiraz edilemeyeceğini söyleyerek kendi kendilerine çelişkiye düşmüşlerdir” diye devam etti.

"TEBRİK EDİYORUM"

Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a tebrik mesajı iletti. Gökçek, “Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum” dedi.

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