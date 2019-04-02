YSK Başkanı'ndan seçimle ilgili yeni açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 31 Mart seçimleriyle alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Güven, itirazların olmadığı yerlerde mazbataların verileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 31 Mart seçimleriyle alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

Güven, itirazların olmadığı yerlerde mazbataların verileceğini söylerken, geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını ve itiraz sürecinin devam ettiğini aktardı.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı devam ediyor. İlçe il seçim kurullarımız itirazlar üzerine olursa itiraz kararlarını verecekler. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz süresi var ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içinde itirazlara karar verecekler sonra 3 gün içinde isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii.''