02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 93.728 -0.40
  • Altın: 231,185 1.79
  • Dolar: 5,5838 2.16
  • Euro: 6,2547 2.12

Türkiye'de boşanma alarm veriyor!

»
Türkler'in en önemli özelliklerinden biri olan ve toplumu ayakta tutan aile mefhumu her geçen gün yok oluyor.
Türkiye'de boşanma alarm veriyor!
Türkiye'de boşanma alarm veriyor! Türkiye'de boşanma alarm veriyor! Türkiye'de boşanma alarm veriyor!

Boşanma olaylarındaki bu artış sivil toplum örgütleri ve devletin çeşitli kurumlarınca masaya yatırılıp ailedeki bir ömür mutlu beraberliğin sürmesine yönelik çalışmalar devam ederken Türk toplumunu ayakta tutan en önemli unsur olan ailenin her geçen zayıflamasının önüne geçilemiyor. Bir yandan evlilikler azalıp diğer yandan da boşanmaların artması dikkat çekmeye başladı.

2001 yılından bu yana Türkiye'deki boşanma istatistikleri ele alındığında en fazla boşanma olayının 2018 yılında yaşandığı görüldü. TÜİK verilerine göre 2018 yılında 142 bin 448 çiftin geçinemeyip boşandıkları belirlendi. Yapılan araştırmalara göre; 2001 yılındaki boşanma sayısı 91 bin 994 olarak kayıtlara geçerken bu rakam 2017 yılında da 128 bin 411 oldu. 2016 yılında boşanan çift sayısı 126 bin 164, 2015 yılında ise 131 bin 830 olarak kayıtlara geçti.

Aydın'da ise 2018 yılında 7 bin 734 çift evlenirken, 2 bin 677 çift ise evliliklerini bitirerek boşandı. Karacasu ilçesinde ise 109 çift evlenirken, 65 çift ise boşandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan tepki: Erdoğan için sonun başlangıcı diyenler...İbrahim Kalın'dan tepki: Erdoğan için sonun başlangıcı diyenler...Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından ortaya atılan söylemlerle ilgili açıklama yaptı:
Türkiye'de boşanma alarm veriyor!Türkiye'de boşanma alarm veriyor!Türkler'in en önemli özelliklerinden biri olan ve toplumu ayakta tutan aile mefhumu her geçen gün yok oluyor.
AK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itirazAK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itirazAK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alımıDeniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alımıDeniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Adayı Teminine Ait Duyuru
YSK Başkanı'ndan seçimle ilgili yeni açıklama!YSK Başkanı'ndan seçimle ilgili yeni açıklama!Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 31 Mart seçimleriyle alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Güven, itirazların olmadığı yerlerde mazbataların verileceğini söyledi.
SP’den başkan seçilen adaya saldırıSP’den başkan seçilen adaya saldırıÇüngüş ilçesinde belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
  • Seçim sonrası ilk açıklama02 Nisan 2019 Salı 07:58
  • "17 bin oy başka partiye yazılmış"02 Nisan 2019 Salı 07:49
  • "Seçim henüz sonuçlanmadı"02 Nisan 2019 Salı 07:46
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor!02 Nisan 2019 Salı 07:44
  • Tepki çeken seçim paylaşımı!02 Nisan 2019 Salı 07:42
  • İstanbul Valiliği'nden gözaltı iddialarına açıklama02 Nisan 2019 Salı 07:35
  • Meteoroloji'den uyarı geldi! Şiddetli geliyor02 Nisan 2019 Salı 07:34
  • Doğu ilinde HDP'ye soğuk duş!01 Nisan 2019 Pazartesi 16:28
  • İşte İstanbul'da ilçe ilçe geçersiz oy sayısı!01 Nisan 2019 Pazartesi 16:23
  • İstanbul el değiştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 15:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri