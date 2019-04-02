İsrail askerleri kampı basıp, ateş açtı!

İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyinde bir kampa baskın yaptıkları sırada yoldan geçen bir otomobile ateş açtı. Açılan ateşte, aracın sürücüsü olan 23 yaşındaki Filistinli şehit edildi..

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kudüs'ün kuzeyinde Kalandia'da Filistinlilerin bulunduğu bir kampa baskın düzenlediğini; askerlerin, al-Matar sokağından geçen bir otomobile de yakın mesafeden ateş açtığını duyurdu. Ajans, aracın sürücüsü olduğu belirtilen, Mohammad Ali Dar Adwan'ın (23) şehit olduğu; baskında 2 kişiyi yaralayan İsrail askerlerinin, 3 Filistinli kardeşi de gözaltına aldığını duyurdu. 12 Filistinli gözaltında İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.