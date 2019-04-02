Ak Parti'den İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar için 3 gün süre olduğunu açıklamıştı.



AK PARTİ TÜM İLÇELERDE İTİRAZ EDECEK



AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.



AÇIKLAMA BEKLENİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor....

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak.

Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.

SON KARARI YSK VERECEK

Süreçte nihai karar merkezi YSK olacak, ilçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı verecek.