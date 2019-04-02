02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Ak Parti'den İstanbul kararı

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Ak Parti'den İstanbul kararı
AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
Ak Parti'den İstanbul kararı Ak Parti'den İstanbul kararı Ak Parti'den İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar için 3 gün süre olduğunu açıklamıştı.


AK PARTİ TÜM İLÇELERDE İTİRAZ EDECEK

AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

 

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor....

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

 

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak.

Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.

SON KARARI YSK VERECEK

Süreçte nihai karar merkezi YSK olacak, ilçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı verecek.

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