02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 94.421 0.34
  • Altın: 229,857 1.21
  • Dolar: 5,5507 1.55
  • Euro: 6,2184 1.53

Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?

»
Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda yeni sezonda küçülmeye gideceklerini belirtirken, amatör branşlarla ilgili bir küçülme hareketinin olmayacağını ifade etti.
Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi? Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi? Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?


Fenerbahçe Beko'nun sezonluk bütçesinin 30 milyon euro olduğunu ve bunun Avrupa'da zirveye oynayan takımlar düzeyinde bulunduğunu belirten Ali Koç, "Basketbolda kesinlikle küçülme yönünde bir kararımız ve stratejimiz olmayacak" dedi.

 

THY Euroleague'in normal sezonunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin, bu yarıştan elde ettiği gelirin sadece 1 milyon euro düzeyinde olduğunu belirten Koç, "Ancak bunun manevi hazzı, prestiji parayla ölçülemez. Müthiş bir şey" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedeflerinin futbolda da 4 sezonda en az 2-3 sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu vurguladı.

 

ERSUN YANAL'LA DEVAM

Fenerbahçe'nin yeni sezonda Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğüyle yola devam edip etmeyeceği bir başka soru işaretiydi. Başkan Ali Koç bu konuda tavırlarının net olduğunu, Ersun Yanal'la yeni sezon planları yaptıklarını söyledi. Koç, "Ersun Hoca'yla uyumlu bir çalışma ortamımız var. Gelecek sezon başarılı olmak için plan ve programımızı uygulamaya koyacağız" dedi. (Akşam)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda yeni sezonda küçülmeye gideceklerini belirtirken, amatör branşlarla ilgili bir küçülme hareketinin olmayacağını ifade etti.
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilediFenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilediFenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup etti.
Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ın peşine düştü. Mor Menekşeler, Makedon yıldız için 15 milyon Euro'luk bir teklif hazırlarken Sarı-Lacivertliler, mali şartlardan ötürü satışa sıcak bakıyor.
Galatasaray'a bir şok da Diagne'den!Galatasaray'a bir şok da Diagne'den!Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal'in Mali ile oynadığı maçta sakatlandı ve 59. dakikada oyundan alındı.
Milliler şov yaptı!Milliler şov yaptı!A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, yönetimin idari olarak ibra edilmemesi sonrası öğrencileriyle toplantı yaptı.
  • EURO 2020'nin maskotu belli oldu25 Mart 2019 Pazartesi 09:37
  • Bir adım daha atacağız25 Mart 2019 Pazartesi 08:00
  • Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!23 Mart 2019 Cumartesi 19:19
  • Milli takım zaferle başladı!23 Mart 2019 Cumartesi 08:24
  • F.Bahçe'den G.Saray'a! İmzayı attı iddiası22 Mart 2019 Cuma 13:19
  • Ay-yıldızın zafer gecesi olsun22 Mart 2019 Cuma 08:11
  • Yıldız isimden Fikret Orman'a ağır suçlamalar!21 Mart 2019 Perşembe 13:12
  • İspanya'da gündem Berke Özer!21 Mart 2019 Perşembe 10:02
  • İngiliz ekibinden F.Bahçe'ye Ayew müjdesi!21 Mart 2019 Perşembe 10:01
  • Prandelli resmen açıkladı! 'G.Saray'dan istiyorum...'21 Mart 2019 Perşembe 10:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri