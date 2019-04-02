02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 14°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.649 0.58
  • Altın: 229,265 0.95
  • Dolar: 5,5328 1.23
  • Euro: 6,1975 1.19

ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!

»
ABD, Irak'tan Suriye'ye, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yaptı.
ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!
ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket! ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket! ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde yüz civarı tır, Simelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.

 

Kapalı kasalar taşınan tırlarda, Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler görüldü.

Kaynaklar, kasaların içinde silah olup olmadığından emin olmadıklarını ancak mühimmat bulanabileceğini dile getirdi.

 

ABD, şubat başında ve sonunda olmak üzere iki kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyat yapmıştı.

ABD'NİN SURİYE'DEN "ÇEKİLME" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018'deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ'la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. DEAŞ'la mücadelenin tamamlanmasının ardından YPG/PKK'dan silahları toplama sözü veren Washington yönetimi, ilerleyen günlerde ise söylemini "yavaş ve güvenli çekilme" yönünde değiştirdi. ABD çekilmeye dair detaylar ve takvim konusunda net beyanlardan kaçınırken, 11 Şubat'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söyleyerek, en geç mart ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağı sinyalini vermişti ancak Votel'in verdiği zaman içerisinde ABD Suriye'deki güçlerini azaltmadı. 

ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ varlığı sona erdirilmesine rağmen YPG/PKK'ya bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ayırması dikkati çekmişti. ABD'nin örgüte vereceği C4 patlayıcı, fünye zamanlayıcı kablo gibi el yapımı patlayıcı (EYP) aparatlarının, örgütün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı bölgelerdeki saldırılarında kullanılması tehlikesi ortaya çıkmıştı.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandıKartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandıKartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağızZeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağızCumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, yarından itibaren seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendireceklerini belirterek, "Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.
ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!ABD, Irak'tan Suriye'ye, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yaptı.
Ak Parti'den İstanbul kararıAk Parti'den İstanbul kararıAK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
Ankara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltıAnkara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si aktif görevde 20 asker için gözaltı kararı çıkardı.
İbrahim Kalın'dan tepki: Erdoğan için sonun başlangıcı diyenler...İbrahim Kalın'dan tepki: Erdoğan için sonun başlangıcı diyenler...Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından ortaya atılan söylemlerle ilgili açıklama yaptı:
  • Türkiye'de boşanma alarm veriyor!02 Nisan 2019 Salı 10:59
  • AK Parti'den Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz02 Nisan 2019 Salı 10:45
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alımı02 Nisan 2019 Salı 10:32
  • YSK Başkanı'ndan seçimle ilgili yeni açıklama!02 Nisan 2019 Salı 10:13
  • SP’den başkan seçilen adaya saldırı02 Nisan 2019 Salı 08:01
  • Seçim sonrası ilk açıklama02 Nisan 2019 Salı 07:58
  • "17 bin oy başka partiye yazılmış"02 Nisan 2019 Salı 07:49
  • "Seçim henüz sonuçlanmadı"02 Nisan 2019 Salı 07:46
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk net bir şekilde görülüyor!02 Nisan 2019 Salı 07:44
  • Tepki çeken seçim paylaşımı!02 Nisan 2019 Salı 07:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri