02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız

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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, yarından itibaren seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendireceklerini belirterek, "Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.
Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte il binasında sonuçları takip etti.

Seçimde yaklaşık yüzde 38.5 oy alan Nihat Zeybekci ise sonuçları değerlendirdi. Zeybekci, sonuçlardan çıkarılacak dersler olduğunu belirterek, şu sözleri kaydetti:

"Seçim sonuçlarının İzmir'imize, milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne en de sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur. Milletimizin İzmir'imizin verdiği karara saygı göstermek bir vazifedir. Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, son derece hoş görülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakın bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize. Onun için bütün vatandaşlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa da onlardan özür diliyorum.

Siz değerli basın mensupları da  yağmurda çamurda bize eşlik ettiniz. Bütün İzmir'in sokaklarını birlikte dolaştık. Yani bir İzmir'imizi bir ilçeymiş gibi tüm sokaklarını dolaşarak, tüm esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla, insanlarımızla birebir temas ettik. Milyonlarca vatandaşlarımızla beraber olduk. Hiçbir yerde bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ben partimizdeki başta İl Başkanım olmak üzeri tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP teşkilatına da teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir çalışma fırsatı bulduk. Yarından itibaren İzmir'imizin verdiği oyları tek tek sandık sandık detaylı bir şekilde değerlendireceğiz.

Bunlardan çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız. Hemen arkasından seçilen belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. İzmir'e verdiğimiz sözleri yerel yönetimler kapsamında vereceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. O şekilde bir değerlendireceğiz. Ekibi takımı toplayıp çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda tüm İzmirlilere şunu ulaştırmak istiyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben ülkemizin zor dönemi atlattığını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ülkemizin kalkınması için güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin güzelini İzmir'imize nasip etmesini diliyorum. Seçim sonuçları İzmir'e hayırlı olsun."

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