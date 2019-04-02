02 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı

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Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı
Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden Suzan Çayır ise avukatının itirazı üzerine tutuklandıktan bir ay sonra tahliye edilmişti.

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