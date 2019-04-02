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Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir?

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Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir?
Başkent Ankara'da en güzel, en lezzetli, en kaliteli Kayseri Erciyes pidesi, lahmacunu ve ketesi nerede? Peki Ankara Erciyes Sofrası nerede, nasıl gidilir? Kaynak: Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir?
Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir? Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir? Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir?

Başkent Ankara'da en güzel, en lezzetli, en kaliteli Kayseri Erciyes pidesi, lahmacunu ve ketesi nerede? Peki Ankara Erciyes Sofrası nerede, nasıl gidilir

Yemek hayatımızın en önemli, vazgeçilmez temel unsurlarından bir tanesi. Ülkemizde yörelere göre farklılaşan bin bir çeşit damak tadı mevcut. Her yörenin kendine özgü bir yemek kültürü ve sofra geleneği var. Bu yemek kültürü ve çeşitleri arasında pide, Anadolu insanın sık sık tercih ettiği lezzetlerin en başında geliyor…

Düğünlerde, cenazelerde, hafta sonu aile ve akrabaların buluşmasında pide vaz geçilmez yemeklerden bir tanesi. Tabii pide denilince de akla ilk gelen; bu üründe kullanılan ve olmazsa olmazlardan olan etin, kalitesi oluyor.

O halde Ankara’da taze, kaliteli, lezzetli, doğal, hijyenik etlerle yapılan en güzel pideyi nerede bulabiliriz?

İşte Kayserili girişimciler, Ankara Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi’nde, OSTİM ve İvedik Sanayi siteleri ile Mermerciler ve Hurdacılar sitesine komşu olan Bağdat Caddesi'nde pide ağırlıklı yeni bir mekan açmışlar.

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LEZZETİN SIRRI 3 GÜNÜ GEÇMEYEN DOĞAL, TAZE ETTE

Yıllardır Kayseri’de pide ve lahmacun üzerine iş yapan girişimciler Ankara’daki ihtiyaca binaen Erciyes Sofrası ismini verdikleri bu mekanı hizmete sunduklarını ifade ediyor. Pide sevenlerin şimdiden uğrak yeri haline gelen Erciyes Sofrası'na ulaşmak çok kolay. OSTİM, Anadolu Bulvarı ve Macunköy Metro durağına çok yakın olan Erciyes Sofrası, Bağdat Caddesi üzerinde.Ulaşımı son derece kolay olan ve park problemi olmayan Erciyes Sofrası'nda hem nefis pide çeşitleri, lahmacun ve Kayseri yemekleri uygun fiyata tadılabilir.

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KAYSERİ’NİN SUCUK VE PASTIRMASI PİDEYİ FARKLI KILIYOR

Tabii Kayseri denilince akla ilk bu şehirle özdeşleşmiş pastırma ve sucuk geliyor. Erciyes Sofrası'nda bizzat Kayseri’de evlerde üretilen sucuk ve pastırma da bulunuyor. Diğer şehirlerde üretilenlerle mukayese edilemeyecek bir lezzette sahip olan bu pastırma ve sucuklarla yapılan pideler, tüketenlerin damaklarında eşsiz biz tat ile lezzet bırakıyor.

Erciyes Sofrası'nda ayrıca hem Develi Cıvıklısı hem de Kayseri pideleri itina ile üretiliyor. Kayseri meralarında, doğal ortamlarda beslenen hayvanların etleri günlük olarak Ankara’ya getirtiliyor ve Develi Cıvıklısı ile Kayseri Pideleri bu etlerden yapılıyor.

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Ankara Erciyes Sofrası'nın işletmecileri, mekanlarının tercih edilmesindeki en önemli etkenin; pide ve ızgara çeşitlerinde kesimden sonra en fazla üç gün içerisinde tüketilen taze, doğal, lezzetli, tamamen organik etlerin kullanılması olduğunu dile getiriyor.

Bu eşsiz lezzeti son derece cazip fiyatlara müşterilerine sunduklarını anlatan işletmeciler, mekanlarının toplu davet ve toplantılar için de çok uygun olduğunu dile getiriyor.    

Kaynak: Gazeteilksayfa.com

 

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