Şenocak'tan yeni açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik." diye konuştu.

Şenocak'ın açıklaması şöyle:

"Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayısı ve sandık sonuç tutanakları arasında fahiş farklar tespit edilmiştir. Bugün farklı bir dosya ile bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 nolu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz. Bu işi hangi memurlar neye dayanarak yapıyorsa bunların üzerine hukuki ne yapılması gerekiyorsa takip edeceğiz ve uygulayacağız. Seçmenlerimizin hakkını hukukunı koruyacak şeklide hareket etmemiz gerekiyor. Görevini hakkıyla yerine getiremeyenler veya farklı şekilde yansıtanlarla ilgili bahsediyorum. Sıfır olarak kaydedemezsiniz.

SONUCU ETKİLEYECEK 319 BİN 570 GEÇERSİZ OY VAR

Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında; daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız. Zarfın içindeki bir pusulanın eksik olması nedeniyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit ettik. CHP'nin adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması konusundaki rahatsızlığını ifade etti. Bu tepkiyi vermesi manidar. İBB'ye ilişkin oyların yeniden sayılması ve maddi hata ve usulsüzlükler vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik.

Bizim görevimiz vatandaşın iradesinin tam ve eksiksiz oalrak sandığa yansımasını sağlamaktır. Yasal hakkımızı kullandık. Aziz İstanbulluların verdiği karar başımızın üstündedir."