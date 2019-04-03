Arena'da golsüz gece!

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0 berabere bitti.
Galatasaray'da Luyindama 71. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı 25 Nisan'da Malatya'da oynanacak.
Diagne ve Onyekuru ıslıklandı
Galatasaray'da bazı taraftarlar, oyundan alındıkları sırada Mbaye Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.
Tribünlerdeki bazı taraftarlar, saha kenarına gelişleri sırasında performanslarını beğenmedikleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkladı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando (Dk. 63 Emre Akbaba), Feghouli, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Sinan Gümüş), Diagne (Dk. 78 Ahmet Çalık)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme (Dk. 79 Ahmet Ildiz), Adem Büyük (Dk. 88 Bifouma), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Kamara)
Kırmızı kart: Dk. 71 Luyindama (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 62 Guilherme, Dk. 62 Aleksic, Dk. 84 Mustafa Akbaş, Dk. 90+1 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Belhanda, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray)