AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: Bu bir saygısızlıktır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın kesin sonuçları açıklamadan ve mazbatayı vermeden kendi kendini 'başkan' ilan edip Anıtkabir'e giden Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Çelik, 'bu bir saygısızlıktır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında yerel seçimler sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu'nun, henüz YSK kesin sonuçları ilan etmeden ve mazbata vermeden, üstelik oy kaydırma ve şaibe tartışmaları sürerken kendi kendini "İBB Başkanı" ilan etmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaret edip, oradaki deftere "İBB Başkanı" imzasını atması ise "saygısızlık" olarak niteledi.

Ömer Çelik konuyla ilgili şöyle konuştu:

Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin Anıtkabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. CHP adayının ziyaretinde ise Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır.

"BU BİR İSTİSMAR VE SAYGISIZLIKTIR"

YSK kesin kararını vermedi. İtiraz süreci devam ediyor. Herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir. CHP adayı 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak imza atmıştır. Anıtkabir defterinin böylesi bir istismarda kullanılması saygısızlık olmuştur. Bu ziyaretleri, bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, birtakım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak tavır değildir, istismardır.

"HER ÖNÜNE GELEN O DEFTERE İSTEDİĞİ MAKAMIN İMZASINI ATARSA..."

Her önüne gelen o deftere istediği makamın sıfatını kullanarak imza atarsa son derece saygısızlık bir iş olur. Keşke oraya imza olarak 'CHP heyeti' diye imza atsalardır.



"ANITKABİR'İ BU ŞEKİLDE İSTİSMAR ETMEYE HAKKINIZ YOKTUR"

Oraya kendisine mazbata verilmeden oraya atılan imza Anıtkabir'de görev yapan komutanlığı kandırmak yoluna düşülmüştür. Hukuki süreç devam ederken bu şekilde Atatürk istismarı saygısızlıktır.

Seçim süreci devam ederken twitter adresindeki profiline henüz mazbata almadan belli makamlara gelmiş gibi ibareler konuluyor. Twitter'da 140 karakterlik hakkınız vardır ama Anıtkabir'e bu şekilde istismarı yapmaya hakkınız yoktur.

Sonuç olarak kazanan demokrasi olacaktır. Sürece saygımız sürecek. Bu mücadele sırasında hukuk çerçevesinde diğer partilerin de görevlileri orada olduğu için başka partilere verilen oylar da yansıyacaktır.

Şu anda bu kadar itiraz varken, hukuka müracaat etmek, hukuki süreci beklemek en doğrusudur. Sonuç YSK tarafından açıklandığında, millet iradesi bu şekilde tecelli etmiştir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde vatandaşlarımızın iradesi bu şekilde tecelli etmiştir diye saygıyla karşılayacağız. Bütün kara propagandalara, yurt dışındaki manipülasyonlara bakmayacağız."