03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!

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Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!
Fenerbahçe'de Slimani’yi silen ve Frey’i de fazla düşünmeyen Ersun Yanal’ın elinde kalan tek golcü olan İspanyol forvet ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. Yönetim, Soldado’ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor.
Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı! Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı! Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!

Fenerbahçe forvet hattını seneye sil baştan kuracak. Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu Ersun Yanal, mevcut golcülerden İslam Slimani’yi tamamen defterden sildi. Michael Frey ise zaman zaman forma şansı bulsa da Yanal, onu beğenmiyor. Ersun Hoca’nın şu anda forma şansı verdiği tek golcü Soldado da Fenerbahçe’de son günlerini geçiriyor.

 

YANAL SICAK BAKMIYOR

Ersun Yanal’ın yönetime forvet hattı için verdiği ilk raporlarda gelecek sezon Soldado’yu takımda düşünmediğini bildirdiği öğrenildi. Yönetim de bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol oyuncuya yeni mukavele teklifi yapmayacak. Hizmetleri için teşekkür edilecek ve Soldado dosyası da böylece kapatılacak.

 

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Kanarya’ya geçen sezon transfer olan Soldado, ilk yılında 26 lig maçında 9 gol, 5 asistle oynarken, toplamda ise 34 resim maçta 12 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 33 yaşındaki forvet bu sezon ise 15 lig maçında 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Soldado’nun bu sezonki resmi maç istatistiklerinde ise 19 karşılaşmada 5 gol, 4 asist bulunuyor. (Star)

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