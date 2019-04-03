Bir seçim önerisi de Gökçek'ten

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlık seçimleri ile ilgili sistemde değişiklik yapılmasını önermişti. Bir öneri de Melih Gökçek'ten geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz gün yine kamuoyunun gündeminde tartışmalara neden olacak bir açıklama yaptı. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediye başkanlık seçimleri ile ilgili olarak yeni sistem önerisinin ardından bir öneri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Gökçek, İstanbul ve Ankara'daki sandıkların kameralar önünde sayılmasını istedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimlere ilişkin olarak, "İstanbul ve Ankara seçimleri üzerinde ki şaibenin kalkması için sandıklar kamera önünde sayılsın" önerisinde bulundu.