03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:11Güneş 06:38Öğle 13:13İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 94.351 0.87
  • Altın: 233,385 0.21
  • Dolar: 5,6129 -0.59
  • Euro: 6,3126 -0.15

CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusu

»
CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusu
CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusu CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusu CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusu

CHP, İstanbul’da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ilişkin verilen kabul kararlarına il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti.

CHP, dün 7 ilçe için benzer bir başvuru yapmış ancak YSK kararıyla yeniden sayım kararı verilmişti.

DAHA ÖNCE DE İTİRAZ ETMİŞLERDİ

 AK Parti'nin sistematik oy hırsızlığına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için başvurması CHP'de büyük paniğe neden oldu.

CHP'liler İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırttı.

Yüksek Seçim Kurulu kanunlarında ise "sayılmaz durdurulamaz" hükmü yer alıyor. Böyle bir karara rağmen, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal karar sonrası gelen tepkilerle üzerine karar iptal edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusuCHP'den İstanbul'da 13 ilçe için oy sayım durdurma başvurusuCHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
MHP'li başkan kalp krizinden öldüMHP'li başkan kalp krizinden öldüVan'ın Erciş ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe Başkanı Selahattin Şerbetçi (57), geçirdiğ kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir seçim önerisi de Gökçek'tenBir seçim önerisi de Gökçek'tenMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlık seçimleri ile ilgili sistemde değişiklik yapılmasını önermişti. Bir öneri de Melih Gökçek'ten geldi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alımıDeniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş alımıDeniz Kuvvetleri Komutanlığına Uzman Erbaş Adayı Teminine Ait Duyuru
AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: Bu bir saygısızlıktır!AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: Bu bir saygısızlıktır!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın kesin sonuçları açıklamadan ve mazbatayı vermeden kendi kendini 'başkan' ilan edip Anıtkabir'e giden Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Çelik, 'bu bir saygısızlıktır' dedi.
İBB'den İmamoğlu'na yalanlama!İBB'den İmamoğlu'na yalanlama!CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dosya kaçırılıyor” iddiasına İBB'den açıklama geldi.
  • AK Parti'den çarpıcı İstanbul açıklaması02 Nisan 2019 Salı 18:52
  • Bahçeli'den flaş açıklama!02 Nisan 2019 Salı 17:58
  • İP'li Ümit Özdağ istifa etti02 Nisan 2019 Salı 16:08
  • Bir itiraz da Ankara'ya02 Nisan 2019 Salı 16:07
  • Şenocak'tan yeni açıklama02 Nisan 2019 Salı 16:06
  • Ankara Erciyes Sofrası nerede nasıl gidilir?02 Nisan 2019 Salı 14:55
  • Kartal'daki bina faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı02 Nisan 2019 Salı 13:40
  • Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız02 Nisan 2019 Salı 13:17
  • ABD'den Türkiye sınırında skandal hareket!02 Nisan 2019 Salı 12:44
  • Ak Parti'den İstanbul kararı02 Nisan 2019 Salı 12:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri