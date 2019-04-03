03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe

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Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısının ardından Müslümanları ve İslam'ı hedef alan ırkçı ifadeler kullanan bağımsız senatör Fraser Anning'e resmi kınama cezası verildi.
Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe

Avustralya Federal Senatosunun bugünkü oturumunda Queensland eyaletinden bağımsız senatör Fraser Anning’in, 50 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından yaptığı ve tüm dünyadan tepki çeken açıklamaları görüşüldü.

 

İktidardaki Liberal Parti senato lideri Maliye ve Kamu Hizmeti Bakanı Mathias Cormann ve  ana muhalefetteki İşçi Partisinin senato başkanı Penny Wong’un önderliğinde yapılan oturumda, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan ırkçı ifadelerinden dolayı Anning resmen kınandı.

 

"SENATÖR ANNİNG'İN YORUMLARI ÇİRKİN VE BÖLÜCÜYDÜ"

İktidar ve muhalefet partili senatörlerin neredeyse tamamının destek verdiği kınama cezasının çok önemli olduğunu belirten Cormann, "Parlamentonun, yapılan bu dehşet verici yorumların kınamasında bir araya gelmesi çok önemli. Senatör Anning'in yorumları çirkin ve bölücüydü. Açıklamaları tehlikeli ve kabul edilmezdi. Hele de bu yorumların buranın (Senato) üyesi birisi tarafından yapılması" ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğü ile nefret konuşması arasında bir fark olduğunu, senatörün nefret konuşması yaptığını dile getiren Peny Wong, "Tam insanlar ailesinin, arkadaşlarının, toplum bireylerinin acısının şoku içerisindeyken senatör mağdurları suçladı. Yaralılar tedavi altındayken bu senatör bölünmenin ateşini daha fazla körükledi. Utanç verici ve iğrenç bir durum" şeklinde konuştu.

SENATÖR ANNİNG ÖZÜR DİLEMEYİ REDDETTİ

Senatoda yaptığı konuşmada kurbanları hedef almadığını iddia eden ve özür dilemeyi reddeden Anning, mağdurları hedef aldığı yönündeki suçlamaların saçma olduğunu ileri sürdü.

Oylama sırasında salonda yer almayan senatörün terör saldırısının ardından 15 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

Avustralya Parlamentosu davranışlarından dolayı bir politikacının görevine son veremiyor fakat milletvekili ve senatör işlediği herhangi bir suçtan dolayı 12 ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılırsa parlamentodaki görevine son verebiliyor.

SENATÖRÜN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinden tepki çeken açıklamaya  Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunda, Avustralya'da yer yok" ifadeleriyle karşı çıkmıştı.

İslam ve göçmen karşıtı ırkçı görüşleriyle tanınan senatörün kafasına kameraların önünde yumurta atan 17 yaşındaki Avustralyalı Will Connolly, tepkisini dile getirmişti.

ANNİNG, KATTER’İN AVUSTRALYA PARTİSİNDEN ATILMIŞTI

Senatör Anning, Avustralya Yüksek Mahkemesinin Tek Ulus Partisi Queensland eyalet senatörü Malcolm Roberts’in görevine son vermesiyle Kasım 2017’de parti tarafından Roberts’in yerine senatoya seçilmişti. Yemin etmesinin ardından Tek Ulus Partisiden ayrılarak Katter’in Avustralya Partisine katılan 69 yaşındaki Anning, geçen yıl parlamentoda yaptığı ırkçı ve göçmen karşıtı konuşmaları yüzünden partiden atılmıştı.

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