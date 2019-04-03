AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında, "Sn.Ekrem İmamoğlu;devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip,bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve “elim ayağa kaldırılsın”diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, “ben başkanım” diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir" ifadelerine yer verdi.
03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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AK Parti'den çok sert İmamoğlu tepkisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ünal, "İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?" dedi.
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