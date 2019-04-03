03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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AK Parti'den bir kritik açıklama daha!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki itirazlarla ilgili açıklama yaptı.
AK Parti'den bir kritik açıklama daha!
AK Parti'den bir kritik açıklama daha! AK Parti'den bir kritik açıklama daha! AK Parti'den bir kritik açıklama daha!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "CHP Büyükşehir Belediye Başkanı kendisini başkan ilan ediyor. Cumhurbaşkanı gelsin elimi kaldırsın gibi bir yaklaşım izliyor. Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?" dedi. 

 

AK Partili Yavuz, düzenlediği basın toplantısıyla, 31 Mart seçimlerinin kesinleşmemiş sonuçlarına göre en yüksek oyu alan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Yavuz şunları söyledi: 

Seçim sonuçları kesinleşir, YSK mazbatayı verir, sonra 'Başkanım' der. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı kendisini başkan ilan ediyor. Cumhurbaşkanı gelsin elimi kaldırsın gibi bir yaklaşım izliyor. Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Hukuki bir süreç var. Nasıl olur bu? Sandıktaki işler biter, seçim kurulu işlemleri başlar. İtiraz süreçleri işler. Bunlar yargı gözetiminde işler. İlçe seçim kurulu işini yapar, beğenilmezse il seçim kuruluna gidilir. Olmazsa YSK'ya gidilir ve sonuç çıkar. Durum böyleyken, hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun? Hangi hakla bizim işlettiğimiz süreçleri haksızlık olarak görüyorsun? Biz istiyoruz ki, Ekrem İmamoğlu lehine ve aleyhine bir oy yazılmasın. Kamu vicdanı rahatlasın diye hep birlikte sayım yapalım.

 

Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye sorarlar insana.

Orada olanı yasal hak olarak görüyorsun, buradakini kesmemizi istiyorsun. CHP'nin kendisine hak gördüğünü bize fazla görmesi doğru değildir. Sokağı işaret etmesi hiç kimseye yakışmaz. Bu süreçlerin sonunu takip etmek zorundayız. Bu işin çözüm noktası seçim kurullarıdır. Bu sonuca göre davranmamız gerekir. Gerçek ortaya çıkacak. Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz. Müsaade edin bu itiraz süreçleri sonlandırılsın.

Her sandık açıldıkça, gün geçtikçe aradaki fark erimektedir. Çok az sayıda sandık açıldı. Bizim itirazlarımızın çok azı görüşüldü. Buna rağmen fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Bizim ortaya koyduğumuz rakamlara ulaşmaya devam edecek.

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