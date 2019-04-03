03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Batman'dan kahreden haber geldi!

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Batman'ın Kozluk ilçesinde, Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Fatih Aktoğa (3), Bekirhan dere kenarında ölü bulundu.
Batman'dan kahreden haber geldi!
Batman'dan kahreden haber geldi! Batman'dan kahreden haber geldi! Batman'dan kahreden haber geldi!

Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında 1 Nisan'da  kaybolan Akdoğan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar bugün de günün ilk  ışıklarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Özel Harekat  Polisleri ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekipleri ile güvenlik korucularının  katılımıyla başladı.

Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, dalgıç ekiplerince çayda arama yapılmaya devam edildi.

Çayın mezraya 5 kilometre mesafesinde Akdoğan'ın cesedine ulaşıldı.

Akdoğan'ın cesedi olay yerinde savcılık tarafından yapılacak ilk  incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderilecek.

Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, önceki gün evde  olmadığını fark ettikleri 3 yaşındaki oğulları Fatih'i çevrede aramış,  bulamayınca jandarma ile AFAD'a durumu bildirmişti.  Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuştu.

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