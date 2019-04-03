Esenyurt’ta organ ticareti operasyonu

İstanbul Esenyurt’ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1’i İsrailli 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ticareti iddiasıyla Esenyurt’ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi. Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu A.A., böbreğini İsrailli alıcıya satan Ürdün uyruklu M.A.S.A., organ ticareti yapan organizatör C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. adlı 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Poliste sorguya alınan 4 şüpheliden İsrail uyruklu A.A. savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Böbreğini satışa çıkaran Ürdünlü M.A.S.A. ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Organ ticaretinde ‘organizatör’ olarak gözaltına alınan C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.