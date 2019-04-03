03 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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İstanbul'da son durum

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İstanbul'da son durum
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.
İstanbul'da son durum İstanbul'da son durum İstanbul'da son durum

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.
 

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

ÇATALCA'DA TÜM OYLAR SAYILIYOR

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

 

FARK DÜŞÜYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, ''Her sandık açıldıkça, gün geçtikçe aradaki fark erimektedir. Çok az sayıda sandık açıldı. Bizim itirazlarımızın çok azı görüşüldü. Buna rağmen fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Bizim ortaya koyduğumuz rakamlara ulaşmaya devam edecek'' dedi.

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