İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan flaş karar!

İstanbul İl Seçim Kurulu CHP’nin ‘oylar sayılmasın’ itirazını reddetti.



31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor. AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

12 İLÇEDE DURDURULMASINI TALEP ETTİ

Oyların yeniden sayılmasından rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak İlçe Seçim Kurulları tarafından verilen 'oyların yeniden sayılmasına' ilişkin kararların 12 ilçede durdurulmasını talep etti.

CHP'nin başvurusunu değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu, itirazların reddine karar verdi. Böylece CHP'nin oy sayımlarını durdurma girişimi bir kez daha boşa çıktı.

Bilindiği gibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 7 ilçedeki oy sayımlarını durdurma girişimi dün İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiş, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü toplanarak bu kararın kaldırılmasına hükmetmiş, oy sayımları yeniden başlamıştı.