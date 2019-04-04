Moskova, Doğu Türkistan’daki işkence kamplarını örnek aldı

Çin’in Doğu Türkistan’ı açık bir cezaevine dönüştürdüğü Nazi uygulamaları toplama kampları İsrail’den sonra Rusya’yı da kıskandırdı.

Çin’in Nazi’lerin İkinci Dünya Savaşı sırasında kurduğu toplama kamplarına benzer açık cezaevlerini Doğu Türkistan’da kurması önce İsrail’e şimdi de Rusya’ya ilham kaynağı oldu. Çin’in 3 milyona yakın Müslüman Uygurları uydurma suçlarla haspsettiği Doğu Türkistan’daki utanç kamplarının benzerini Rusya’da Kırım’da yapma kararı aldı. Moskova’nın bu kararı bütün uluslararası hukuku ve anlaşmaları çiğneyerek ilhak ettiği Kırım’ı açık bir cezaevine dönüştürmenin de yolunu açacak. Tepki çeken kararı Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ruslan Balbek duyurdu. Balbek, Kırım’da Hizb-ut Tahrir terör örgütünün etkisinde kalanların rehabilitasyonu için bir merkez açacaklarını söyledi. Balbek “Aşırıcı dini grupların tuzağına düşenlerin kurtarılması için müftülük bünyesinde Hizb-ut Tahtir terör örgütünün aşırıcı ideolojisi etkisinde kalanlara yönelik bir rehabilitasyon merkezi açılacak” dedi.

Balbek’e göre, Kırım Müftülüğü, psikologlarla birlikte rehabilitasyon için özel program oluşturma çalışmalarına başladı. Balbek “Aşırıcılık ve öğretileri, yalnızca silah gücüyle değil, ayrıca ruhsal bir terbiye ile ortadan kaldırılmalı. Aşırıcı örgütler Rusya’da gizlice faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Gençliğin çoğu yasalara uysa da, aşırıcı grupların etkisinde kalanlar da var” dedi. Eski yıkıcı siyasi ve dini görüşlerini kesinlikle bırakan üyelerin psikolojik destek ve ruhsal rehabilitasyonun ardından ceza almaması gerektiğini savunan Balbek “İçten bir şekilde pişmanlık duyan ve aşırıcı dini gruplarla bağlarını koparanların düzelmeleri için yolları açılacak. Hata yapıp kötü bir grup arasına karışan bir insana hapis cezası almadan kendini düzeltme fırsatı verilmeli” ifadelerini kullandı.

PEKİN’İ İLK İZLEYEN İSRAİL OLDU: Çin’in Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur’u hapsettiği ve akıl almaz işkencelerden geçirdiği toplama kampları İsrail’i kıskandırdı. Pekin’in son model işkence taktiğine hayran kalan Tel Avivli politikacılar aynı uygulamaların Filistin’de Müslümanlara karşı da hayata geçirilmesi için çağrı yaptı. İsrail’de iktidardaki Likud partisinden Oren Hazan, Pekin’in ‘kamplar’ konusunda en doğru adımı attığını savundu. Aşırı sağcı ırkçı milletvekili Hazan, bunun Tel Aviv’e de model olmasını istedi. Hazan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fikri Tel Aviv’de de büyük ilgi gördü. İsrailli milletvekilinin örnek gösterdiği Pekin’in uygulamaları hem ABD hem BM tarafından ‘soykırım ve insanlık dışı girişimler’ olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bölgeden yerel kaynakların uluslararası kurum ve kuruluşlara geçtiği bilgilere göre kamplarda 3 milyonu aşkın Müslüman zorunlu olarak tutuluyor.