04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:09Güneş 06:37Öğle 13:12İkindi 16:47Akşam 19:38Yatsı 21:00
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 94.637 0.21
  • Altın: 234,739 0.60
  • Dolar: 5,6409 0.56
  • Euro: 6,3382 0.49

YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması

»
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yeniden sayılan oylarla ilgili konuştu.
YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması
YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: İtiraz devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yapacağım.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklamasıYSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklamasıYüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yeniden sayılan oylarla ilgili konuştu.
Bahçeli'nin teklifi harekete geçirdi!Bahçeli'nin teklifi harekete geçirdi!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Büyükşehirleri seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını seçsin” önerisi iki partiyi harekete geçirdi. AK Parti ve MHP, yasaya dair çalışmalarına başladı.
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar varDenizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklamasıRusya'dan Türkiye ve S-400 açıklamasıRusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Rusya'nın Türkiye’nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi.
Erdoğan seçimi değerlendirdi!Erdoğan seçimi değerlendirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.
O iddiayı yalanladı!O iddiayı yalanladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur' ifadesini kullandı.
  • Dışişleri'nden ABD'ye tepki!04 Nisan 2019 Perşembe 07:14
  • "Artıya geçmeye çok az kaldı!"04 Nisan 2019 Perşembe 07:13
  • ABD'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama!04 Nisan 2019 Perşembe 07:10
  • Binali Yıldırım'dan çok önemli açıklamalar04 Nisan 2019 Perşembe 07:07
  • İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan flaş karar!04 Nisan 2019 Perşembe 06:05
  • Suriye sınırında sıcak gelişme!03 Nisan 2019 Çarşamba 16:11
  • İstanbul'da son durum03 Nisan 2019 Çarşamba 16:09
  • Esenyurt’ta organ ticareti operasyonu03 Nisan 2019 Çarşamba 15:20
  • İstanbul Havalimanı'na ücretsiz ulaşım!03 Nisan 2019 Çarşamba 15:05
  • Batman'dan kahreden haber geldi!03 Nisan 2019 Çarşamba 14:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri