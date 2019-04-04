Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: İtiraz devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yapacağım.
04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması
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