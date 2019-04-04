CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyu arttı!

Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca sandık sonuçlarına yapılan itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayım sonrası AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun oyu 39 arttı.

CHP İl Başkanlığının geçersiz bin 959 oyun yeniden sayımı için yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından dün kabul edilmişti. Dün akşam saatlerinde başlayan sayım işi bu sabaha karşı tamamlandı. Gerçekleştirilen sayım sonucu Cumhur İttifakı'nın oyları 39 arttı.

ARADAKİ FARK 319'A ÇIKTI

CHP'nin itiraz öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, 280 oy farkla belediye başkanlığını kazanmıştı. Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulunun yaptığı son değerlendirmenin ardından Şenlikoğlu ile Millet İttifakı Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu arasındaki oy farkı 319'a yükseldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden seçim kurulunun kararını değerlendirdi.

Şenlikoğlu, "CHP'nin yapmış olduğu itiraz neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların yeniden sayılması ile oy artışımız gerçekleşmiştir. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, polis tarafından Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulunun oy sayım işlemi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.