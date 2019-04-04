04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap!

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ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in S-400 üzerinden Türkiye'ye yönelik tehdidine Rusya'dan cevap geldi.
Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap!
Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap! Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap! Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap!


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'nin S-400'ler ile NATO üyeliği arasında bir seçim yapması gerektiği tehdidine yanıt verdi. Gruşko, Washington'ın müttefiklerine baskı uygulamak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "ABD'nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye'nin bu planına (S-400 alımı) devam etmesi oldukça tedirgin edicidir. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine de zarar vermiş olur" demişti.

Pentagon'un F-35 uçaklarına ilişkin malzeme ve ekipmanın Türkiye'ye sevkini durdurduğunu Türk hükümetine bildirdiğini hatırlatan Pence, "Türkiye bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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