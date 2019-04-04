Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayımlar sona erdi

Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı.

İstanbul'un 4 ilçesinde sayımı sona erdi. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 19 ilçede yeniden sayım işlemi başlamıştı.

"3 İLÇEDE SAYIM BİTTİ, SONUÇTA ÇOK FAZLA DEĞİŞLİK YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da İstanbul'un üç ilçesinde sayımın bittiğini açıkladı. Öztrak şunları kaydetti: Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. Sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suiistimal edilmemesi için hukuki olması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede, ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5’inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede sayım bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok."

İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.