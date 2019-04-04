Esed rejimi pazarı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in Kefrenbil, Marratinnuman, Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. Marratinnuman'daki saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.