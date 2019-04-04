04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!

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Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün saat 19:07 itibariyle başlatacağı destek kampanyasına ilk katkının ünlü Fenerbahçeli işadamı Sadettin Saran'dan geleceği öğrenildi.
Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı! Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı! Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!

İkinci televizyon kanalı S Sport 2'nin lansmanını yapan Sadettin Saran'ın, yakın çevresine kampanyanın başlamasıyla birlikte kulübün banka hesabına 1 milyon Türk Lirası havale yapacağını söylediği iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü hesap numaralarını duyurduğu an 1 milyon TL'nin 19.07'den sonra hesaba geçeceği ve "Fener Ol" kampanyasına havale emri için hazır beklendiği de gelen bilgiler arasında.


Saran, daha önce 2018 Haziran kongresinde Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine Fenerium'a bin adet de Fenerbahçe forması siparişi vermişti.

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