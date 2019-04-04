04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Meclis açılış tarihi ertelendi

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Meclis açılış tarihi ertelendi
Seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar nedeniyle parti yönetici ve milletvekillerinin sahada olması Meclis'in açılışını 1 hafta daha erteledi.
Meclis açılış tarihi ertelendi Meclis açılış tarihi ertelendi Meclis açılış tarihi ertelendi

Parti grup başkanvekilleri arasında yapılan görüşmeler sonucu TBMM Genel Kurulu'nun 9 Nisan yerine 16 Nisan'da işbaşı yapması konusunda uzlaşma sağlandı.

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