04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Tabloyu yatla takas etti!

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Tabloyu yatla takas etti!
Airbnb ile Louvre Müzesi’nin ortak yarışmasında kazanan şanslı kişi misafiriyle birlikte Mona Lisa tablosunun yanında bir gece geçirebilecek.
Tabloyu yatla takas etti! Tabloyu yatla takas etti! Tabloyu yatla takas etti!

Ziyaret etmenin dahi oldukça heyecan verici olduğu Paris’teki Louvre Müzesi’nde bir gece geçirmek ister miydiniz? ABD merkezli ev paylaşım sitesi Airbnb, bir şanslı çifte bu fırsatı sunuyor. Airbnb’nin düzenlediği çekilişte, katılımcılardan “Mona Lisa’nın mükemmel misafiri neden siz olmalısınız” sorusunu 12 Nisan’a kadar yanıtlamaları isteniyor. Kazanan talihli, yanında bir misafiriyle birlikte 30 Nisan akşamı Louvre’da konaklama şansı elde edecek. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, önde gelen birçok modern ve antik esere ev sahipliği yapıyor.

 

NAPOLYO’NUN ODASINDA KONSER

Talihliler, Louvre Müzesi’nin sembolü efsanevi cam piramitleri andıran ışıklandırılmış bir çadırda konaklayacak. III. Napolyon’un yaşadığı kadife döşemelerle dolu evde akustik konser dinleyecek şanslı kişileri, harika bir de akşam yemeği bekliyor. Elbette ki gece bunlarla da sınırlı değil. Bu eşsiz geceye, özel bir müze turu ve Mona Lisa tablosu ile Venus de Milo heykeli eşliğinde içilecek eşsiz içkiler de dahil.

 

TABLOYU YATLA TAKAS ETTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Leonardo Da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ tablosunu satın aldığı gerekçesiyle İslami çevrelerden tepki çektiği, bu nedenle tabloyu BAE Şeyhi Nahyan’ın ‘Topaz’ isimli 400 milyon Euro (2.5 milyar TL) değerindeki yatıyla takas ettiği öne sürülüyor. Kasım 2017’de New York’taki bir müzayedede 450 milyon Euro’ya satılan tablonun, isimsiz bir kişi tarafından alındığı belirtilmiş daha sonra bu kişinin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu ortaya çıkmıştı.

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