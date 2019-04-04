AK Parti rakam verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı."İtirazlar sonucunda bir kısım ilçelerde geçersiz oyların bir kısım ilçelerde tamamının sayımına bir kısım ilçelerde ise reddine ilişkin kararlar söz konusu." diyen Yavuz sözlerine şöyle devam etti;

RAKAMLARI AÇIKLADI

"Ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Önemli bir rakam vermek istiyorum. 1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109’dur. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, 1641 adeti AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Tüm oyların sayımına bakınca 121 sandıkta 64 oy AK Parti’nin hanesine kaydedildi.



ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI MANİDAR



Az önce CHP Grup Başkanvekilinin tweetine rast geldim, tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor diyor. Çok manidar buldum. Sandıkları hiç açmayalım noktasında CHP’nin geldiği nokta. Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz, bu 13 binden aşağı inmez yaklaşımı. Bu kadar oy düzeltildi, daha düzelteceklerimiz var. Özgür Özel bey endişeye kapılabilir. Elimde birkaç dosya ile geldim.



ÇOK DAHA FARKLI SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAK

Çok miktarda sisteme girilmediğini, farklı girildiğini, boş girildiğini gördük. Çok fazla, henüz bunlara dair adım atmış değiliz.Tek amacımız var sonuçlar çok net bir şekilde ortaya çıksın, milli irade sonuca çok net yansımış olsun. Biz yasal yolları kullanıyoruz. Yasal yolları kullanarak suistimalleri ve usulsüzlükleri ortadan kaldırıyoruz. Seçim kurullarımıza güveniyoruz. Bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak."