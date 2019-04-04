04 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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AK Parti'den Ankara açıklaması

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AK Parti'den Ankara açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Ankara seçimleri için açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den Ankara açıklaması AK Parti'den Ankara açıklaması AK Parti'den Ankara açıklaması


AK Parti Genel Sekreteri Şahin "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

 

25 İLÇEDE İTİRAZ EDİLDİ

Ankara'da 25 ilçenin 25'inde yeniden il seçim kuruluna müracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bize düşen ortaya çıkacak sonucu hüsn-ü kabul ile karşılamak olacaktır. Bizim amacımız hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktır. Kuyumcu titizliğiyle çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. 

ARADAKİ FARK

İtiraz üzerine CHP'li aday lehine de ilerleme söz konusu. 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Aradaki fark 1139 oy lehimize azalmış oldu. Birçok şehirde belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. Anacımız Ankara'ya yakışık şekilde yönetilmesidir, belediye meclisi üyelerimiz görevini hakkıyla yapacaktır. 

Hukuki süreçlerle ilgili çalışmaları yoğunlaştırmış durumdayız. Seçimden sonraki ilk MKYK toplantısının 12 Nisan Cuma gerçekleşmesi yönünde. 

En büyük talebimiz bütün oyların yeniden sayılmasına dönüktür. 

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