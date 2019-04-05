05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medya uyarısı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Sosyal medyada yayılan yalanlara işaret eden Çelik, vatandaşların sadece yetkili mercilerden gelen açıklamalara itibar etmelerinin önem arz ettiğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medya uyarısı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medya uyarısı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medya uyarısı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sosyal medya uyarısı

Ömer Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

 

ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.

Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

 

"BU İMKANLARI DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BULAMAZSINIZ"

(Seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine hitaben) Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İlk defa bir kişi mazbata almadan resmi bir ünvan kullanmaya kalkıyor. Bir kişi bir göreve talip olduğu zaman bu görevin ağırlığını taşımalıdır.

Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.

"BU İMALAR YANLIŞTIR!"

Vatandaşlarımızı karşı karşıya getirebilecek bir takım imalarda bulunmak doğru değildir.

Hukuki sürecin devam etmesinden rahatsızlık duymak sağlıklı bir yaklaşım değildir.

Biraz sabretmek yetecek. Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Buna da YSK karar verecektir.

SOSYAL MEDYA YALANLARI: RESMİ MAKAMLAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN

Sosyal medyada her gün bir sürü yalan haberler ve manipülasyonlar ortaya çıkıyor. Bunlar partimize soruluyor. Partimizin yetkili kişileri bellidir. Bize, gün içerisinde gelen çok fazla soruyla ilgili, resmi makamlar haricinde yapılan açıklamalardan sorumlu değiliz.

Sosyal medya her şeyi yazıyor. Orası özgürlüğün bol olduğu ama adalet ve hakkaniyetin zor bulunduğu bir mecradır.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Demokrasimiz her zamanki gibi gücünü göstermektedir. YSK, bu süreci de başarıyla yürütecektir. YSK'nın itibarını korumak hepimizin görevidir. Bırakalım hukuk işlesin, YSK görevini yapsın, biz de saygı duyalım.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim vermeyecektir.

PENCE'İN TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİNE İLİŞKİN SÖZLERİ

Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik.

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