05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

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Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ile Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOK

Bu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55'te yine merkez üssü Elezığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

KANDİLLİ DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55'te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.

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