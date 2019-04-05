05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:07Güneş 06:35Öğle 13:12İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 21°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 98.659 0.33
  • Altın: 232,072 -0.12
  • Dolar: 5,5936 0.25
  • Euro: 6,2814 0.34

İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!

»
İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!
Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı Fener Ol projesine, ilk günde 2 milyon TL bağış yapıldı. Her geçen saat bu miktar artıyor.
İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı! İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı! İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!

Mali anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe Yönetimi, taraftarından destek istediği Fener Ol projesini başlattı.

Başkan Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası, hızlı bir başlangıç yaptı.

2 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI

Ali Koç'un FB TV'deki konuşmasının ardından dün gün içerisinde iyi bir rakama ulaşıldı.

Başkan Ali Koç, tarihi kampanyayı resmen başlatırken hedefin, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs’a kadar en az 380 milyon TL toplamak olduğu ifade edildi.

Kampanya başladığından itibaren rakamın 2 milyon TL civarı olduğu konuşuluyor. Bu rakam ilerleyen saatlerde sürekli artış gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı Fener Ol projesine, ilk günde 2 milyon TL bağış yapıldı. Her geçen saat bu miktar artıyor.
Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün saat 19:07 itibariyle başlatacağı destek kampanyasına ilk katkının ünlü Fenerbahçeli işadamı Sadettin Saran'dan geleceği öğrenildi.
Gökhan Töre ezeli rakiple anlaştı!Gökhan Töre ezeli rakiple anlaştı!Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.
Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!Fenerbahçe'de Slimani’yi silen ve Frey’i de fazla düşünmeyen Ersun Yanal’ın elinde kalan tek golcü olan İspanyol forvet ile de sezon sonunda yollar ayrılacak. Yönetim, Soldado’ya yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor.
Arena'da golsüz gece!Arena'da golsüz gece!Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve final yolunda avantajı rakibine kaptırdı.
Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?Ali Koç açıkladı! F.Bahçe basketbolda küçülecek mi?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda yeni sezonda küçülmeye gideceklerini belirtirken, amatör branşlarla ilgili bir küçülme hareketinin olmayacağını ifade etti.
  • Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi29 Mart 2019 Cuma 07:45
  • Eljif Elmas için F.Bahçe'ye müthiş teklif!27 Mart 2019 Çarşamba 11:39
  • Galatasaray'a bir şok da Diagne'den!26 Mart 2019 Salı 17:06
  • Milliler şov yaptı!25 Mart 2019 Pazartesi 23:00
  • Fatih Terim 'ibra' krizine el attı! Florya'da...25 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  • EURO 2020'nin maskotu belli oldu25 Mart 2019 Pazartesi 09:37
  • Bir adım daha atacağız25 Mart 2019 Pazartesi 08:00
  • Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' olayı!23 Mart 2019 Cumartesi 19:19
  • Milli takım zaferle başladı!23 Mart 2019 Cumartesi 08:24
  • F.Bahçe'den G.Saray'a! İmzayı attı iddiası22 Mart 2019 Cuma 13:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri