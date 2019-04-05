05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği

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Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, General Halife Hafter'i durdurmak için halka çağrıda bulundu.
Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı. Basın ofisinin sosyal medya hesabında yayınlanan ses kaydında Hafter, halkın çağrılarına kulak verdiklerini iddia ederek, Trablus saldırısını başlattıklarını duyurdu. Kuvvetlerinin ilerlemesini "muzaffer bir yürüyüş" şeklinde nitelendiren Hafter, silahlarını bırakanların güvende olacağını ileri sürdü.

 

MÜFTÜDEN ÇAĞRI: SOKAĞA İNİN

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Gıryani, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatması üzerine Libya halkına meydanlara inme çağrısı yaptı.

BM'yi Hafter'in yanında yer almakla suçlayan Gıryani, "Ülkede bulunan Birleşmiş Milletler misyonunun Hafter ile işbirliği içerisinde olması artık gizli kalan bir durum değildir" ifadesini kullandı.

Gıryani, BM'yi Hafter'in ülkede Libya halkına karşı çeşitli bölgelerde işlediği ihlalleri söz konusu etmemeyle de suçlayarak, "BM misyonu ülkede sorunları çözmeye değil derinleştirmeye geldi" dedi.

"Libya halkı, Derne ve Bingazi'de işlenen insanlık suçlarını Trablus'ta görmemesi için Hafter güçlerine karşı savaşmalı ve direnmeli" ifadelerine yer veren Gıryani, halka Hafter'e karşı birlik olmaları çağrısında bulundu.

TÜRKİYE VE MISIR'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerinde yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin, "Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır" derken, Mısır da Libya'daki askeri hareketlilik ve çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

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