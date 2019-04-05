05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Rusya ve NATO arasında gerilim

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Rusya ve NATO arasında gerilim
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Adolf Hitler, Josef Stalin ve DAEŞ'i aynı olarak değerlendirince Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı kızdırdı.
Rusya ve NATO arasında gerilim Rusya ve NATO arasında gerilim Rusya ve NATO arasında gerilim

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Adolf Hitler, Josef Stalin ve DAEŞ'i aynı kefeye koyan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in aptalca bir açıklama yaptığını belirtti.

 

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Stoltenberg'in "Özgürlüğün düşmanları var. Onları caydırmamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak savaşmamız gerekecek. Hitler'i barışçıl protestocularla durdurmak mümkün değildi. Stalin'i sözlerle caydırmak mümkün değildi. DAEŞ'i diyalog ile yenmek mümkün olmazdı" açıklamasına tepki gösterdi.

Stoltenberg'in bu açıklamayla saçma bir tarihi mantık zinciri oluşturmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, bu açıklamanın sadece yersiz olmakla kalmayıp aynı zamanda da aptalca olduğunu vurguladı.

 

'NATO'YA ERDEM DİLİYORUM'

NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 'tebriklerini' sunan Zaharova, "NATO'ya iç huzura kavuşma, daha az sinirlenme, obsesif düşüncelere ve fobilere daha az kapılma temenni ediyorum. Elbette erdem de diliyorum" diye konuştu.

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