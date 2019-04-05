05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:07Güneş 06:35Öğle 13:12İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 21°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 98.659 0.33
  • Altın: 232,072 -0.12
  • Dolar: 5,5936 0.25
  • Euro: 6,2814 0.34

Hatayı açıklayıp özür diledi

»
Hatayı açıklayıp özür diledi
Amerikalı uçak şirketi Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek can kayıplarından dolayı özür diledi.
Hatayı açıklayıp özür diledi Hatayı açıklayıp özür diledi Hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya Havayolları'na ve Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin açıklamada bulundu. 

"737 MAX kazalardaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." ifadesini kullanan Muilenburg, hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini iletti. 

Her iki kazanın da tam detaylarının ilgili hükümetlerin raporlarında ortaya konacağını vurgulayan Muilenburg, "Ancak Etiyopya Havayolları'na ait uçak kazasının ilk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
50 Müslümanı katleden Tarrant ilk duruşmasına çıktı50 Müslümanı katleden Tarrant ilk duruşmasına çıktıYeni Zelanda'nın Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerinde katliam yapan cani Tarrant ilk duruşmasına çıktı.
Wikileaks'ten Assange iddiasıWikileaks'ten Assange iddiasıWikileaks'in kurucusu Assange'ın, sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden çıkarılacağı öne sürüldü.
Theresa May süre istediTheresa May süre istediİngiltere Başbakanı Theresa May Brexit için Avrupa Birliği'ne (AB) erteleme talebinde bulundu.
Hatayı açıklayıp özür dilediHatayı açıklayıp özür dilediAmerikalı uçak şirketi Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek can kayıplarından dolayı özür diledi.
Rusya ve NATO arasında gerilimRusya ve NATO arasında gerilimNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Adolf Hitler, Josef Stalin ve DAEŞ'i aynı olarak değerlendirince Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı kızdırdı.
Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliğiMüslüman ülkede 'darbe' hareketliliğiLibya Müftüsü Sadık el-Gıryani, General Halife Hafter'i durdurmak için halka çağrıda bulundu.
  • Tabloyu yatla takas etti!04 Nisan 2019 Perşembe 14:45
  • Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap!04 Nisan 2019 Perşembe 11:43
  • ABD Dışişleri'nde beklenen atama yapıldı!04 Nisan 2019 Perşembe 10:31
  • Yeni Zelanda katliamında kritik gelişme!04 Nisan 2019 Perşembe 10:16
  • Moskova, Doğu Türkistan’daki işkence kamplarını örnek aldı04 Nisan 2019 Perşembe 09:30
  • McGregor'dan Khabib ve eşine ahlaksız sözler!03 Nisan 2019 Çarşamba 12:09
  • Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe03 Nisan 2019 Çarşamba 12:08
  • Rusya'da patlama!02 Nisan 2019 Salı 16:09
  • Kral Selman'dan kan parası!02 Nisan 2019 Salı 16:03
  • İsrail askerleri kampı basıp, ateş açtı!02 Nisan 2019 Salı 11:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri