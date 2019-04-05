05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması!

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük."dedi
AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması!
AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması!

Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini belirtti.

 

Bayram Şenocak, "İçeride işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Biz her bir oyun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. Bizim de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım, sonuç ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Milletin oyunu sonuna kadar şeffaf bir şekilde korumaya gayret ettiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

 

"Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz.

Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabahtan itibaren devam edebilir ama İl Seçim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. O yönde taleplerimiz var. Bizim ilçeler bazında yapmış olduğumuz çalışmalarda... Orada şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları, olmuyorsa il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü, bunun hiyerarşisi bellidir. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu akşam Beyoğlu'nda çalışmaları hayata geçirmiş olduk, inşallah güzel sonuçlar alırız. Şu an Beyoğlu'nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz.

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