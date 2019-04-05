Adalet Bakanı'ndan itirazlarla ilgili kritik açıklamalar

Adalet Bakanı Gül, yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin ''Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK bu konuda son otoritedir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin açıklama yaptı.



Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Herkesin nihai kararı verinceye kadar itirazlarını yapma, hukuki haklarını kullanma yetkisi vardır. Tüm siyasi partiler de bunu yapmamaktadır.

İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil. Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim de duruşumuz, hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz.

Dolayısıyla süreç de kendi mecrasında, kendi takviminde, her seçimde olduğu gibi normal şekilde işlemektedir. Olağanüstü veya ilk defa bu seçimden sonra bir itiraz mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Ve seçim kurulu da nihai olarak karara bağlar.

Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye’de bu konuda son otoritedir.

Hepimiz bu sürece saygılı şekilde bekleyip, itirazlarını yapıp, A partisi B partisi değil milletimizin tercihi ne yöndeyse bunun tescil olmasını beklememiz lazım.

Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Tüm adaylar, siyasi partiler bu sürece saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı şekilde süreci takip etmekte, soğukkanlı şekilde izlemesi ve sonucu beklemesi gerekmektedir.

Kim kazanırsa da herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, milletin tercihinin yansımasıdır.

Son sözü YSK belirleyecektir. Seçilenler hayırlı olsun. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de karar verir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz, ülkemiz için hayırlı olsun.