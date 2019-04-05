05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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YSK, o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verdi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK, o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verdi
YSK, o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verdi YSK, o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verdi YSK, o ilde oyların yeniden sayılmasına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, Kırklareli Merkez'de bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında tercih mührü basılması sebebiyle sandık kurullarınca oyların geçerli kabul edilmesine yapılan itirazları ve oyların yeniden sayılması ile bu hataların iptal edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti.

Kırklareli'nde sandık kurulu bağımsız adaya pusulada belirtilen yer dışında mühür basılan pusulaları da geçerli saydı.

Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kuruluna bu şekildeki pusulaların geçerli sayılmasına itiraz edildi. İtirazda oyların yeniden sayılması ve bu hataların iptal edilmesi istendi. İlçe seçim kurulu başvuruyu kabul ederek, Kırklareli Merkez'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bu karara da itiraz edilmesi üzerine Kırklareli İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve sayımı durdurdu.

Bunun üzerine MHP, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılması, ilçe seçim kurulu kararı uyarınca sayım ve döküm işleminin gerçekleştirilmesi talebiyle YSK'ye başvuruldu.

YSK, Kırklareli İl Seçim Kurulunun kararının kaldırılarak, Kırklareli Merkez Seçim Kurulu kararı uyarınca işlem yapılmasına, sayım ve döküm işleminin devam etmesine karar verdi.

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