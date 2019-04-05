05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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PKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit!

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Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Aldar Halil, Afrin'i yeniden işgal etmek için çalıştıklarını, DEAŞ'ı ABD desteğiyle Deyrizor'dan çıkarmalarının bu planı kolaylaştırdığını iddia etti.
PKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit!
PKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit! PKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit! PKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit!

Terör örgütü elebaşlarından Halil, ABD merkezli Defense Post haber sitesine yaptığı açıklamada, Afrin ile ilgili tehdit içerikli iddialarda bulundu.

 

Halil, "Bagoz'dan sonra, Afrin için operasyon planı var mı" sorusuna, "Afrin'in kurtarılması Bagoz'a bağlı değil. Bize göre, o bir strateji, bir hedef. Şimdi verilecek bir karar değil" yanıtını verdi.

"Birkaç grup Afrin içerisinde gizlice kaldı ve günlük askeri operasyon düzenliyorlar" diyen terörist elebaşı, şu ifadeleri kullandı: "Doğal olarak mevcut gelişmelerden faydalanmaya, operasyonları geliştirmeye, Afrin'in özgürleştirilmesine doğru operasyonları hızlandırmaya çalışıyoruz."

 

Halil, DEAŞ'ı Bagoz'dan çıkarmalarının Afrin'e yönelik planlarını kolaylaştırdığını öne sürdü.

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