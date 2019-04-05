05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı

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HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı
HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

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