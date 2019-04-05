Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Karşılıklı itiraz yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka yapacak faaliyet yok. YSK bütün bu süreci yönetecek. Daha sonra da kararını açıklayacaktır.

"ARADAKİ FARKIN AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz.

Detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyorlar. Bu detayları güncel olarak benim aktarmam doğru olmaz. Sağlıklı da olmaz. Sadece söyleyeceğim şudur. Her şey yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksiltilmişler, kaydırmalar YSK tarafından yapılıyor. Bir yandan da yeniden sayımla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Bu çalışmalar bitinceye kadar bu devam edecek.

Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü işin sahibi YSK’dır.

İMAMOĞLU NEDEN ANKARA’DA HDP’Yİ ZİYARET ETMEDİ?

İlla cevap vermem gerekiyorsa, alacağını aldı, onlarla işi bitti. Belki onun için ziyaret etme ihtiyacı duymadı. Eğer eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. İstanbullular da adaylar da rahat etsin.