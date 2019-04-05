Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Olayın mahkeme süreci var. Bu işin 3 basamağı var. ilçe, il ve yüksek seçim kurulu var. YSK bu sürecin patronudur. Nihai kararı onlar verecektir. Sağolsun ağzı olan konuşuyor. Belli kariyeri olanlar da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. Ben il ve ilçeden milletvekili seçilerek geldim ama YSK'nın kararı sonrası seçilemedim. Her parti itiraz sürecini çalıştırıyor. Şu anda Türkiye'de 30 tane Büyükşehir Belediyesi'nin 15'ini biz, 1 tanesini MHP aldı. Onlar da 14 tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak yüzde 53.3'tür. ABD ve Avrupa'nın önce hadlerini bilmesi lazım. Cumhur İttifakı ilçe belediyelerin yüzde 70'ini almıştır.