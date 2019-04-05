Milli Savunma Bakanı Akar, "Biz Patriot da almaya talip olduğumuzu açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
05 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
- Hulusi Akar'dan 'F-35' ve 'Patriot' açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli seçim açıklaması"Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim"Binali Yıldırım'dan seçim açıklamasıHDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastı"Binali Yıldırım yüzde yüz kazandı"2 polisimiz şehit düşmüştü! Diyarbakır'da sıcak gelişmePKK/YPG'den Afrin üzerinden Türkiye'ye tehdit!Polis Akademisi'nden Türkiye raporuEski adalet komisyonu başkanından şok itiraflar!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:07 Güneş 06:35 Öğle 13:12 İkindi 16:48 Akşam 19:39 Yatsı 21:02
- 22°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 15°C Ankara
- 19°C Antalya
- 18°C Artvin
- 21°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 98.792 0.46
- Altın: 232,526 0.08
- Dolar: 5,5977 0.32
- Euro: 6,2831 0.37
Hulusi Akar'dan 'F-35' ve 'Patriot' açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Akar, "(F-35 Projesi) Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan 'F-35' ve 'Patriot' açıklaması!Milli Savunma Bakanı Akar, "(F-35 Projesi) Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli seçim açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
"Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim"Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, Uygur'u hedef alarak, "Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim" dedi.
Binali Yıldırım'dan seçim açıklamasıAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
HDP'lilere soruşturma! Savcılık düğmeye bastıHDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın katıldığı, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okunan, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulan kutlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştı
- Ünlü oyuncuya avukat şoku: DOLANDIRILDI
- Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu
- Aldığı oy oranı şaşkına çevirdi
- Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!
- Ünlü sanatçı: Akbil'le gezmek çok rahat
- Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verildi
- Öfkeli pilot eşinin bulunduğu binaya daldı
- "Çaldıklarını ver affedeyim"
- Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
- Cem Yılmaz'dan örnek davranış!
- Ümit Yesin hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.